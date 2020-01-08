Fındık ezmesi şeker yerine hurmayla tatlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fındık ezmesi şeker yerine hurmayla tatlandırıldı - Son Dakika Ekonomi

Fındık ezmesi şeker yerine hurmayla tatlandırıldı

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesince kurulan Ordu Tarım AŞ (ORTAR) bünyesinde içeriğinde şeker yerine hurma kullanılarak üretilen fındık ezmesi satışa sunuldu.

Fındık ezmesi şeker yerine hurmayla tatlandırıldı, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesince kurulan Ordu Tarım AŞ (ORTAR) bünyesinde içeriğinde şeker yerine hurma kullanılarak üretilen fındık ezmesi satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, nitelikli tarım alanında üretim ve verimliliği destekleyen belediyenin, yerli ve organik ürün yelpazesine her gün yenilerini eklediği belirtildi.

Kırsal kesimde yaşayanları nitelikli tarım ve yerli üretime yönlendirmek ve teşvik etmek, yöresel organik ürünlerin satış ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla Ordu Tarım AŞ'yi kuran belediyenin, şehrin çeşitli bölgelerinde oluşturduğu satış reyonlarında yöresel ürünleri halkla buluşturduğu aktarılan açıklamada, tüm ürünleri sertifikalı olan satış reyonlarında ev yapımı reçel çeşitleri, arı sütü, organik yumurta, erişte çeşitleri, Akkuş fasulyesi ve çemen gibi ürünlerin satışının yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, satış reyonlarında ürün yelpazesini her geçen gün artıran belediyenin hurmayla tatlandırılan fındık ezmesini de satışa sunduğu kaydedilerek, Çamaş ilçesinde üretilen ve içeriğinde şeker yerine hurma olan fındık ezmesinin, yeni bir damak tadı olarak halkla buluştuğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ORTAR Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, her yörenin yeni bir lezzet ve damak tadı bulunduğunu, üreticileri yöresel ürünlere teşvik ettiklerini belirterek, "Çamaş ilçesinde üretilen ve hurmayla tatlandırılan fındık ezmesini sertifikalı ürün olarak satış reyonlarında halkın beğenisine sunduk. Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yapılan üretime kimlik ve kalite kazandırarak üretimin artmasını ve Ordu ürünlerinin tüm ülkede satılması hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı
THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı

Son Dakika Haberleri
20:01 Trump'ın açıklamaları sonrası dolar/TL 5,91'e geriledi - Son Dakika Ekonomi
19:58 THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu - Son Dakika Ekonomi
19:31 ABD Başkanı Donald Trump'tan İran açıklaması - Son Dakika Ekonomi
19:21 Borsa İstanbul, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
19:06 THY: Anadolu Jet de yurt dışına uçacak - Son Dakika Ekonomi
16:30 Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 20:15:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındık ezmesi şeker yerine hurmayla tatlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]