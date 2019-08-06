Son Dakika Haberleri: Fındık fabrikasında ki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
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Fındık fabrikasında ki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

45 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dün gece fındık fabrikasında çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Fındık fabrikasında ki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dün gece fındık fabrikasında çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangın akşam saatlerinde Alaplı ilçesindeki fındık fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrikada yeni sezon öncesi hazırlık çalışmaları yapıldığı sırada kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına yol açtı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın her tarafını sardı. Yangın sırasında içeride bulunan çalışanlar ise kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını söndürmede yeterli gelmeyince Ereğli, Akçakoca, Düzce ve Yığılca ilçelerinden takviye itfaiye ekipleri geldi. Yaklaşık 15 araç ile müdahale edilen yangın 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi. Yangının meydana getirdiği hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın sonrasında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İstanbul Fındık İhracatçılar Birliği Başkanı Ali Haydar ise yangın felaketinden dolayı üzgün olduklarını belirtti. Başkan Haydar açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Sektörümüzün en önemli yapı taşlarından olan Erçal firmasında yaşanan yangın felaketinden dolayı sektörümüz olarak üzgünüz. Sektörümüze verdiği hizmet hiçbir zaman tartışılmaz, özellikle kaliteli ürünü ile güvenirliği ile bölgeye önemli bir şekilde istihdam sağlayan, Türkiye ekonomisine büyük değer kazandıran Erçal firmasına Erçal ailesine tüm ihracatçılar olarak çok geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda aynı değerde katma değerde sektörümüze katılıp ekonomimize katılıp ailemizde aktif bir şekilde yer alacaktır. Bu demek değildir pasif bir şekilde olup fındık sektörünün içinde olmayacak, tüm fabrikalarımız tüm tesislerimiz Erçal'ındır, Erçal ailesine açıktır. Bugünden itibaren el ele olacağız Erçal ile biz bir ihracat ailesiyiz, çok önemli firmalarımızdan biri tekrardan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" - ZONGULDAK
Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:23 Kaynak: İHA
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