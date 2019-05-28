Fındık fabrikasında yanan kablolar paniğe neden oldu
2 saat önce
DÜZCE'de, fındık işleme fabrikasının idari binasının 4'üncü katında kabloların yanması sonucu çıkan dumanlar paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:22 Kaynak: DHA
DÜZCE'de, fındık işleme fabrikasının idari binasının 4'üncü katında kabloların yanması sonucu çıkan dumanlar paniğe neden oldu. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, 3 işçi dumandan etkilendi.
Gece saatlerinde, Düzce
Kapıcı Köyü mevkiinde bulunan bir fındık işleme fabrikasının idari binasının 4'üncü katından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede kablolarda yanma olduğunu tespit etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri binaya dolan dumanları tahliye etti.
Yangına müdahale etmek isteyen 3 kişi ise dumandan etkilendi. İşçiler, 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.
- Zce
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