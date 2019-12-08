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Fındık fabrikasında yangın (2)

6 saat önce

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜOrdu'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasının fındık kavurma bölümünde, saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.30'da söndürüldü.

Fındık fabrikasında yangın (2), System.String[]

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ordu'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasının fındık kavurma bölümünde, saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.30'da söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.


Organize Sanayi Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:29 Kaynak: DHA
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