Son Dakika Haberleri: Fındık fiyatı düşüşünü sürdürüyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Fındık fiyatı düşüşünü sürdürüyor

4 saat önce

Giresun'da kabuklu tombul fındığın fiyatı düşmeye devam ediyor.

Fındık fiyatı düşüşünü sürdürüyor, System.String[]

Giresun'da kabuklu tombul fındığın fiyatı düşmeye devam ediyor. Haftaya 15 liranın üzerinde başlayan fındık fiyatı 14.30 ila 15 lira aralığına kadar geriledi.


Fındık fiyatını kalitesinin belirlediğini kaydeden fındık tüccarı Hüseyin Kahraman, "Fındık şuan serbest piyasada 14.30 ila 15 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Fiyatını belirleyen ise kalitesidir. Şuan fındık fiyatı şudur diyemeyiz. Fındığa bakıyoruz randımanına göre, kuruluğına göre içerisindeki çatlak ve çürüğe göre fiyat veriliyor. Bu fiyatlar ise 14.30 ila 15 lira arasında değişiyor. En kaliteli ve kurumuş fındığı 15 liradan alabiliyoruz" dedi.


Serbest piyasada fındık fiyatının düşmesini değerlendiren Sezgin Kumaş ise "Serbest piyasada dün 15 liranın üzerinde fındık alınırken bugün 14.30 lira seviyesine düştü. Bunun bir çok nedenleri vardır. Mesela gurbetçilerin fındığını satmaya başlaması, okul ihtiyaçları için üreticilerin yoğun olarak pazara fındık indirmesi var. Bunların dışında en önemlisi ise bizim atış yaptığımız daha büyük firmaların parasal olarak dönüş yapmamalarıdır. Fındık alıcıları temkinli yaklaşıyor. TMO'nun piyasadan yoğun fındık alışı yapması halinde ve gurbetçilerin dönüşünün ardından fiyatlar biraz yükselebilir diye düşünüyorum" diye konuştu. - GİRESUN

fındık fiyatları, Hüseyin Kahraman, Giresun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi
Memurların aile yardımı 338,62 liraya yükselecek Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:34:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fındık fiyatı düşüşünü sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]