"Fındık fiyatı en az 20 lira olmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Fındığın fiyatı en az 20 lira olmalıdır ki üretici zarar etmesin, üretici hiç değilse alın terinin karşılığını bir nebze alabilsin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Fındığın fiyatı en az 20 lira olmalıdır ki üretici zarar etmesin, üretici hiç değilse alın terinin karşılığını bir nebze alabilsin." dedi.

Torun, Ordu'da katıldığı bir program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık sorununu her yıl gündeme taşıdıklarını, bu sezonda üreticilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Fındık sorunuyla ilgili sadece hasat sezonu öncesi değil, diğer aylarda yaşanılan problemleri de gündeme taşıdıklarını aktaran Torun, fındık konusunu fırsat buldukça Meclisin gündemine getirdiklerini aktardı.

Torun, sorunun çözüm yollarıyla ilgili sürekli arayış içerisinde olduklarını ve öneriler ortaya koyduklarını belirterek, bunların dışında Ordu'dan Giresun'a fındık yürüyüşü yaptıklarını, aynı zamanda plan bütçe görüşmelerinde Bakan'ın önüne fındık koyarak sorunları dile getirmeye çalıştıklarını anımsattı.

CHP olarak bu konuda araştırma önergesi, kanun teklifi ve soru önergeleri verdiklerini hatırlatan Torun, "Ama maalesef bugüne kadar hiçbir somut gelişme olmadı. Şu anda yaptıkları tek iş, kendilerine yönelik tepkiyi göğüslemek için ve bu tepkiyi ortadan kaldırmak için 'TMO'yu devreye sokacağız' gibi beyanatlarda bulunmak." diye konuştu.

Ordu'dan yetkililere seslendiğini ifade eden Torun, "Gerçekten fındıkla ilgili karar alsınlar yanlarında duracağız, kendilerine de teşekkür edeceğiz. Her ortamda da üreticiler adına yaptıkları o konuyu biz söyleyeceğiz ama yapmayacaklarını biliyorum. Çünkü yapamazlar, karar vericisi başkası. Fındık üreticisinin sahibi yok." şeklinde konuştu.

Bu sezon içinde yetkilileri uyardığının altını çizen Torun, şöyle devam etti:

"Bu insanlar siyasi olarak sizleri destekledi ve oy verdi. Bu insanlar size saygısızlık yapmadı, ihanet etmedi. Bu halk ülkeye olan bütün sorumluluklarını yerine getirdi. Bir de fındık gibi bir ihracat ürününü zor şartlar altında üretiyor. Alın teri döküyor ama siz geliyorsunuz 'yapacağız, edeceğiz', görünür de sanki bir şey yapıyormuş gibi göstererek üreticiyi kandırıyorsunuz ve aldatıyorsunuz. Artık üreticiyi aldatmaktan vazgeçin. Artık bu insanların duygularını kullanmaktan vazgeçin."

Sezon başlamadan fındık fiyatının serbest piyasada 22 liradan işlem gördüğünü dile getiren Torun, "Ne oldu da fındık fiyatını bir anda 12 liraya kadar düşürdünüz. Bu fiyatı kim düşürdü, niye düşürdü? 8 milyon fındık üreticisini ilgilendiren bu meseleyle ilgili neden tek bir karar almıyorsunuz, kılınızı kıpırdatmıyorsunuz." açıklamasında bulundu.

Torun, TMO'nun devreye gireceği yönünde yapılan açıklamalara değinerek, "TMO geçmişte devreye girdi de ne oldu? Girdiğiyle çıktığı bir oldu. Eylül ayından sonra TMO devreye girse ne olacak. TMO'nun eylül ayından sonra fındık alması benim üreticimin sorununu çözmüyor." dedi.

Fındığın fiyatı en az 20 lira olmalıdır"

Torun, yeni sezonda fiyat beklentisine de değinerek, şöyle konuştu:

"Fındığın fiyatı en az 20 lira olmalıdır ki üretici zarar etmesin, üretici hiç değilse alın terinin karşılığını bir nebze alabilsin ama yine fındık kurtları devreye girer ve benim ihtiyacı olan üreticim elinden fındığını çıkarır, ondan sonra da başlarlar farklı şeyleri devreye koymaya. Benim elimden fındık çıktıktan sonra ürünün fiyatı artsa ne olacak. O yüzden mutlaka yetkili makamlar üreticiye olan sorumluluklarını yerini getirmeliler."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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