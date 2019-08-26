Son Dakika Haberleri: Fındık fiyatı haftaya düşüşle başladı
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Fındık fiyatı haftaya düşüşle başladı

5 dakika önce

Giresun'da kabuklu tombul fındığın kilogramı haftaya düşüşle başlayarak 16,25 liraya geriledi.

Fındık fiyatı haftaya düşüşle başladı, System.String[]

Giresun'da kabuklu tombul fındığın kilogramı haftaya düşüşle başlayarak 16,25 liraya geriledi. Geçtiğimiz haftayı 16,75 liradan kapatan serbest piyasada fındık fiyatı 50 kuruş gerileyerek kilogram fiyatı 16,25 lira olarak işlem görüyor.


Sezona kilogramı 15 liradan başlayan ve kısa sürede 16,75 lirayı gören fındıkta üreticinin daha fazla artış beklediği anda fiyat düşüşe başladı. Fiyatın düşme nedenini üreticinin pazara fındık indirmeye başlamasına bağlı olduğunu ifade eden fındık alıcıları, fiyatların daha da düşme ihtimalinin olabileceğini söyledi.


Giresun'daki fındık alıcılarından Ahmet Ergün, "Pazara fındık inmeye başladı. Bu da serbest piyasa da fiyatların bir miktar düşmesine neden oldu. Üreticiler artık fındığını kurutmaya başladı ve gerek okulların açılacak olması gerekse gurbetçilerin dönüş yapacak olması nedeniyle pazara fındık akışı artacaktır. Bu durumda fiyatların bir miktar daha düşme ihtimali bulunmaktadır. Geçen hafta 16,75 seviyelerinde olan fındık fiyatı haftaya 16,25 seviyelerinde başladı. Bu fiyat 16 seviyelerine doğru düşüş yapabilir" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN

fındık fiyatları, Giresun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:18 Kaynak: İHA
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