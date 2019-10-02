Son Dakika Haberleri: Fındık fiyatı yeniden yükselmeye başladı
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Fındık fiyatı yeniden yükselmeye başladı

1 saat önce

Karadeniz'de geçen ay 16 liraya kadar çıkan ve daha sonra 13 liraya gerileyen fındık fiyatları yeniden 15,2 lira seviyelerine yükseldi.

Fındık fiyatı yeniden yükselmeye başladı, System.String[]

Karadeniz'de geçen ay 16 liraya kadar çıkan ve daha sonra 13 liraya gerileyen fındık fiyatları yeniden 15,2 lira seviyelerine yükseldi.


Düşen fındık fiyatları yeniden 15,2 lira seviyelerine yükseldi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde geçen haftalarda 13 liraya kadar gerileyen fiyatın çiftçilerin ürünlerine sahip çıkmasıyla yeniden toparlandığına işaret eden fındık tüccarı Mehmet Koçak, "Çiftçimiz pazara ihtiyacı kadar ürün indirmeye başladı ve bu fiyatın yeniden yükselmesini sağladı. Geçtiğimiz hafta başında fiyat yeniden 15-15,2 lirayı gördü. Hafta boyunca da pazarda fındık bu fiyattan işlem gördü" dedi.


Koçak, bundan sonraki süreçte de fiyattaki artışın devam edeceği yönünde beklentileri olduğuna dikkati çekerek, "Uzun süredir pazarda fiyatlar 13 ile 15 lira arasındaydı. 2 lira psikolojik sınırdı ve bugün itibarıyla o baraj aşıldı. Haftalar sonra pazarda fiyatın yeniden 15 liranın üstüne çıktığını gördük" dedi.


Koçak, serbest piyasada yeni haftada 50 randıman fındığın 15,2 liradan açıldığını belirterek, "Pazarda fiyat yavaş yavaş rayına oturuyor. Tüccarların elinde fındık azaldı. Pazara fındık inişi de istediğimiz gibi" diye konuştu. - ZONGULDAK

fındık fiyatları, Karadeniz, Koçak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
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