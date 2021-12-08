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Son dakika! Fındık fiyatı yükselişini sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika! Fındık fiyatı yükselişini sürdürüyor

08.12.2021 11:41
Son dakika! Fındık fiyatı yükselişini sürdürüyor

Son dakika haberlerine göre Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları yükselişini sürdürüyor. Geçen hafta 29 lira civarında olan fındık fiyatı serbest piyasada 30 lirayı gördü.

TMO'nun devrede olmasının fındık fiyatının yükselmesinde etkili olduğunu belirten fındık tüccarı İbrahim Buz, "Neredeyse üreticinin elinde fındık kalmadı diyebiliriz. Üretici mümkün olduğunca TMO'ya vermeye çalıştı. Birçok üretici ise lisanslı depoya yöneldi. Haliyle üreticilerin elinde fındık kalmadı. Böyle de olunca fiyatlarda hareketlenme oldu. Genelde bu aylar fındık fiyatının en zirve yaptığı zamanlar oluyor. Bu aydan sonra fındık fiyatını belirleyen bir sonraki yılın karanfil sayımları yani rekolte tahminleri oluyor. Karanfil sayımızda rekolte tahmini yüksek olursa fiyatlarda düşmeye başlıyor. Dolayısıyla bu yılın serbest piyasada en yüksek fındık fiyatları 30 lira seviyelerindedir. Ancak dolar bazında değerlendirecek olursak, fındık fiyatı sezona 3.5 dolar seviyelerinde başlamıştı. Yine dolar üzerinden hesap edersek fındık fiyatı en az 40 liranın üzerinde olmalıdır" dedi.

(İHA)

Son dakika! Fındık fiyatı yükselişini sürdürüyor
Son dakika! Fındık fiyatı yükselişini sürdürüyor
Son dakika! Fındık fiyatı yükselişini sürdürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Fındık fiyatı yükselişini sürdürüyor - Son Dakika


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