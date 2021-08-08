Fındık hasadı başladı, vali ve başkan bahçeye girdi

Ordu'nun sahil kesiminde fındık hasadına bugün resmen başlandı.

2021 yılı fındık hasat döneminin resmi olarak bugün başlaması nedeniyle Vali Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de fındık üreticilerini ve fındık hasadı yapan işçileri, hasat yaptıkları bahçede ziyaret ederek, hasat döneminin hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

Beraberinde, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Perşembe Ziraat Odası Başkanı ve TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile birlikte,Şenel Çabuk adlı çiftçinin fındık bahçesine giden Vali Tuncay Sonel, bahçede işçilerle birlikte fındık topladı.

Fındık bahçesinde çalışan işçilerle kahvaltı eşliğinde bir süre sohbet eden Vali Sonel, bahçe sahibine bereketli bir hasat dönemi, fındık hasadında çalışan işçilere de kolaylıklar dileğinde bulundu.

2021 yılı fındık hasat döneminin hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Tuncay Sonel, "Bu sabah Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Kıymetli Bakanımız, İl Tarım ve Orman Müdürümüz, Ziraat Odası Başkanlarımızla birlikte fındık bahçesine geldik. Bu yıl ki fındık hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz. Yöre çiftçimize, Ordu'muza, ülkemize inşallah hayırlı olur" diye konuştu.

Fındık hasat döneminin başlamasıyla ilgili açıklamada bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Yeni fındık sezonumuz hayırlı olsun. Hasadı neticesinde bereketli bir sezon geçiririz inşallah. Yeşil altın dediğimiz fındık, bizim için çok önemli bir ürün. İnşallah şehrimizin, bölgemizin kalkınmasına önemli katkıları olur. Katma değeri yüksek ürünlere geçmeyi arzuluyoruz. Bu sene de inşallah hem üreticilerimiz hem de bu işin ticaretini yapanlar mutlu olurlar. Fındık, bizim çok önemli bir gelir kaynağımız olduğu için de özel bir önem veriyoruz. Sayın Valimizle birlikte burada fındık toplayan işçilerimizle, üreticilerimizle birlikte olduk. Hayırlı, bereketli sezona vesile olur diye düşünüyorum" dedi. - ORDU