Fındık hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Samsun'da komşusunun bahçesinden 1 çuval fındığı çalmaya çalışan bir kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Son günlerde artış gösteren fındık hırsızlığına karşı kolluk kuvvetleri denetimlerini artırdı. Alınan bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesi Sarayköy Mahallesi'nde Y.A. isimli şahıs, komşusu F.Ö.'nün kurutmak için harmana serdiği fındığını çalmaya çalıştığı esnada İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Y.A. daha sonra sevk edildiği Terme Adliyesinde tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:49 - Kaynak: İHA
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