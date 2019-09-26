Son Dakika Haberleri: Fındık hırsızları kamerada...Biri etrafı kolaçan etti, diğeri evin duvarına işedi
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Fındık hırsızları kamerada...Biri etrafı kolaçan etti, diğeri evin duvarına işedi

1 saat önce

Fındık hırsızları kamerada.

Fındık hırsızları kamerada...Biri etrafı kolaçan etti, diğeri evin duvarına işedi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2 çuval fındık çalan 2 şahıstan biri jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesi Süleymanbeyler Köyü'nde ikamet eden Ahmet Uslu isimli vatandaşın evinden iki çuval fındık çalan O.D.ve Y.D.güvenlik kameralarına yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Zonguldak İl Jandarma ekipleri olayda kullanılan motosikletle birlikte Kızılca Köyü'nde olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri O.D., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken olayın diğer şüphelisi Y.D. isimli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

"Hırsızların olay yeri görüntüleri güvenlik kamerasında"

Olay yerine gelen 2 hırsızın mavi motosikletle olay yerine gelmesi evin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine motosikletle yaklaştığı ve bir gencin olay yerini gözetlerken diğer gencin evin öbür tarafına gittiği görülüyor.

Fındık hırsızları kamerada...Biri etrafı kolaçan etti, diğeri evin duvarına işedi

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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