Son Dakika Haberleri: Fındık hırsızları yakalandı: 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Fındık hırsızları yakalandı: 3 tutuklama

Fındık hırsızları yakalandı: 3 tutuklama

1 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 23 çuval fındık çalan şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı.

Fındık hırsızları yakalandı: 3 tutuklama, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 23 çuval fındık çalan şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı.


Olay, 14 Ekim günü sabaha karşı Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde meydana gelmişti. Y.A. isimli şahsın evinin altındaki deposunda bulunan 23 çuval yaklaşık bin 800 kilogram fındığın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınması olayı ile ilgili olarak harekete geçen Erenler İlçe Jandarma ile JASAT timleri, hırsızlık olayını araştırmaya başladı. Ekipler olay yerine yakın güvenlik kameralarının incelemesi sonucu hırsızlık olayının Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren araç kiralama şirketinden kiralanan araç ile yapıldığını tespit edildi. Aracı takip eden jandarma ekipleri Adapazarı ilçesi Taşlık Mahallesi nehir kenarında araç içinde F.B., S.K., Ş.Ö. ve B.O. isimli şahısları yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden F.B., Ş.Ö. ve S.K. tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, şüphelilerden B.O. ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Erenler, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:42 Kaynak: İHA
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