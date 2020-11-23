Son dakika haber | Fındık hırsızlarını güvenlik kamerası yakalattı
23.11.2020 15:05
Son dakika haberleri... Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir binadan 2 çuval fındık çalmaya teşebbüs eden biri çocuk iki kişi yakalandı, şüphelilerden birisi tutuklandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir binadan 2 çuval fındık çalmaya teşebbüs eden biri çocuk iki kişi yakalandı, şüphelilerden birisi tutuklandı.
İlçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, M.Ş. isimli şahsa ait binadan iki çuval fındık çalmaya çalışan biri çocuk iki kişi, mahalleli tarafından fark edildi. Motosikletle olay yerinden kaçan şüphelilerin eşkalleri, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonrası tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden Serdar Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen M.K. ise serbest bırakıldı.
(İHA)
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