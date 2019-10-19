Son Dakika Haberleri: Fındık hırsızlığına 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Fındık hırsızlığına 3 tutuklama

Fındık hırsızlığına 3 tutuklama

1 saat önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, bir evin deposundan 23 çuval fındık çalan 4 şüpheli, jandarmanın takibiyle yakalandı.

Fındık hırsızlığına 3 tutuklama, System.String[]

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, bir evin deposundan 23 çuval fındık çalan 4 şüpheli, jandarmanın takibiyle yakalandı. Bir tüccara 15 bin TL'ye satılan fındık, geri alınıp sahibine teslim edilirken, zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Olay, 14 Ekim tarihinde Erenler Ekinli Mahallesi'nde meydana geldi. Y.A.'nın evinin alt katındaki  depoda bulunan 23 çuval fındık çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Böylelikle kimlikleri tespit edilen F.B., S.K., Ş.Ö. ve B.O. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltın alındı. 4 şüpheli 23 çuval fındığı Hendek'te bir tüccara 15 bin TL'ye sattıklarını söyledi. Jandarma tarafından tüccardan geri alınan fındıklar, sahibine teslim edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.O. serbest bırakılırken, F.B., Ş.Ö. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Jandarma, Erenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
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