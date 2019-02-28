Son Dakika Haberleri: Fındık İçin Bir Araya Geldiler

Fındık İçin Bir Araya Geldiler

1 saat önce

Akçakoca Kaymakamlığında Fındık üretiminin arttırılması konusunda bir toplantı gerçekleştirildi.

Fındık İçin Bir Araya Geldiler, System.String[]
Akçakoca Kaymakamlığında Fındık üretiminin arttırılması konusunda bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kaymakam Yasin Öztürk, ATSO Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Sevcan Öztemiz, Prof İsmet Yıldırım, Doç. Dr. Hülya Ünver, Tarım İlçe Müdürlüğü'nde görevli mühendisler ve fındık üreticileri katılımlarıyla, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu "fındık Çalıştayı" toplanıtısı Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Üniversite hocaları ile yereldeki aktörlerin katıldığı Fındık Çalıştayı'nda il genelinde fındık verimini artırabilmek için çalışmaların nasıl olması, üreticilerin çalışmalara aktif olarak katılması için ne gibi tedbirlerin alınması gibi konular uzun uzun konuşuldu. Öncelikli problemlerin tespiti ve problemlerin çözümünde görev paylaşımının önemi üzerine durulan toplantı oldukça faydalı geçerken fındık konusunda yapılacak diğer çalışmalara öncelik olacağı ifade edildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:54 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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