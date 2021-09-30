Fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi - Son Dakika

Kısa kısa müzikli videoların yayınladığı TikTok'ta kullanıcılar her an ilginç bir videoyla karşılaşabiliyor. Bazı videolar çok eğlenceliyken bazı kullanıcıların davranışları insan sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atabiliyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMİŞTİ

Daha önce süt kazanında yıkanan, ayaklarıyla salça kazanının içinde gezen ve kesilen dönerleri ağzına götürüp geri bırakan kullanıcılar, o anları paylaşarak gündeme oturmuştu. İlgili görsellerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçmişti.

MİLYONLARCA İZLENME ALDI

Bu defa ise Ordu'da yaşayan bir vatandaş, TikTok hesabında fındık içinde yüzdüğü anları paylaştı. Farklı günlerde farklı kıyafetlerle toplanan fındıkların içinde yüzen ve bu anları yayınlayan kullanıcı, milyonlarca izlenme aldı.