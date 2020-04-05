Fındık ihracatçıları hedeflerini aşmayı umut ediyor

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, sezon başında hedeflerinin 320 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirmek olduğunu belirterek, "Şu anda bu rakamın üzerine çıkılacağı görülmektedir." dedi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2019-31 Mart 2020 döneminde Türkiye'nin 250 bin 775 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 647 milyon dolar gelir sağladığını söyledi.

Geçen sezona göre fındık ihracatının çok iyi gittiğine dikkati çeken Sevinç, yüksek rekolteyle ihracatta da yeni rekorlar kırıldığını aktardı.

Sevinç, fındık ihracatında yaşanan olumlu gelişmelerin umut verici olduğunu dile getirerek, "Şu anda fındık ihracatı dolu dizgin devam ediyor. Sezon başında hedefimiz 320 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirmekti. Şu anda bu rakamın üzerine çıkılacağı görülmektedir." diye konuştu.

Türkiye'de yüksek fındık rekoltesinin ihracatın ve üreticinin kazancının önünde bir engel olmadığını ifade eden Sevinç, "Hedefimiz hep üretimi artırmak olmalı. Bu konuda zaten Tarım ve Orman il müdürlükleri ellerinden geleni yapıyor. Üreticilerimiz de elini taşın altına koyarak üretimi artırmak için gayret göstermelidir." dedi.

Sevinç, ihracat yapılan ülkelerin başında her zaman olduğu gibi Avrupa ülkeleri olduğunu kaydederek, Çin'e yapılan ihracatta bir duraklama olduğunu ancak kısa sürede bunun da normale dönmesini beklediklerini sözlerine ekledi.