Fındık ihracatçıları kahverengi kokarca zararlısından tedirgin - ORDU

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Dursun Oğuz Gürsoy, fındık için kahverengi kokarcanın çok ciddi bir problem olduğunu belirterek, "Bu böcek sadece fındığa değil bölgedeki bütün meyve ve sebzelere de zarar verebiliyor." dedi.

Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda zararlı böceklerin fındıkta verimi düşürdüğünü söyledi.

Fındık bahçelerinde böcek aktivitelerinin artış gösterdiğini ifade eden Gürsoy, yaşanan iklim değişikliği ve havaların sıcak gitmesinin zararlı böceklerin bahçelerde çoğalmasına yol açtığını kaydetti.

Gürsoy, bahçelerde kahverengi kokarca zararının ciddi oranda artış gösterdiğini dile getirerek, "Fındık için kahverengi kokarca çok ciddi bir problem. Bu böcek sadece fındığa değil, bölgedeki bütün meyve ve sebzelere de zarar verebiliyor." ifadesini kullandı.

Fındık ihracatçıları olarak bu zararlı böcekle mücadele noktasında adeta seferberlik başlattıklarına dikkati çeken Gürsoy, "Özellikle Gürcistan'da yol açtığı hasar dolayısıyla Türkiye'ye sıçrar endişesiyle bu konuya el attık. Maalesef bu böcek Türkiye'ye girdi. Biz de bazı projeler yaptık. Amerika'dan özel tuzaklar getirildi. Artvin'den başlayıp Samsun'a kadar bu tuzakları yerleştirdik. Bu tuzaklarla böcek aktivitelerini tespit ettik." diye konuştu.

Devlet kurumları, ziraat odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bu böcekle mücadeleye ağırlık vermesinin önemine işaret eden Gürsoy, üreticilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, bu zararlıyla mücadele ilaçlarının yoğun şekilde bölgeye gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Gürsoy, bu böcekle ne tür mücadele yapılacağına bir an önce karar verilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu böcekle kimyasal mücadele mi yoksa biyolojik mücadele mi yapılacak? Nerelerde ne yapılması gerekiyor? Bu konuda süratle hareket etmemiz lazım. Eğer bu böcek bölgemize tam anlamıyla yerleşirse fındığımıza çok ciddi darbe vurur. Geçen sene bu böceğin Gürcistan'a verdiği hasar yüzde 70. Dolayısıyla bu konuyu ciddi şekilde ele almamız gerekiyor."