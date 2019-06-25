Son Dakika Haberleri: Fındık ihracatçılarından gelecek sezon rekor beklentisi
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Fındık ihracatçılarından gelecek sezon rekor beklentisi

11 dakika önce

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, bu yıl eğer bir sıkıntı yaşanmazsa iyi ürün olacağının göründüğünü belirterek, "Temmuz ayı sonunda sayacağız. Gördüğümüz tablo gerçekleşirse tonaj bazında en azından bir ihracat rekoru oluşacağına inanıyorum.

Fındık ihracatçılarından gelecek sezon rekor beklentisi, System.String[]
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, bu yıl eğer bir sıkıntı yaşanmazsa iyi ürün olacağının göründüğünü belirterek, "Temmuz ayı sonunda sayacağız. Gördüğümüz tablo gerçekleşirse tonaj bazında en azından bir ihracat rekoru oluşacağına inanıyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:53 
yönetim kurulu, ihracat, temmuz, Ekonomi
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