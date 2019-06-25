Fındık ihracatçılarından gelecek sezon rekor beklentisi
11 dakika önce
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, bu yıl eğer bir sıkıntı yaşanmazsa iyi ürün olacağının göründüğünü belirterek, "Temmuz ayı sonunda sayacağız. Gördüğümüz tablo gerçekleşirse tonaj bazında en azından bir ihracat rekoru oluşacağına inanıyorum.
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, bu yıl eğer bir sıkıntı yaşanmazsa iyi ürün olacağının göründüğünü belirterek, "Temmuz ayı sonunda sayacağız. Gördüğümüz tablo gerçekleşirse tonaj bazında en azından bir ihracat rekoru oluşacağına inanıyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:53
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