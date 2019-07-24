Fındık ihracatçılarından TMO'ya fiyat çağrısı

Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yeni fındık sezonu öncesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım fiyatlarını yeni hasat dönemi öncesi en geç 15 Ağustos'a kadar açıklaması gerektiğini söyledi.

Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yeni fındık sezonu öncesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım fiyatlarını yeni hasat dönemi öncesi en geç 15 Ağustos'a kadar açıklaması gerektiğini söyledi.



Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün bir basın toplantısı düzenleyen Cirav, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ihraç ürünü olan fındıktan ülkemizin daha fazla ve istikrarlı bir şekilde döviz girdisi sağlayabilmesi, alın terinin en önemli tarafı olan üretici kesiminin memnun kalacağı bir alım fiyatının oluşması açısından hasat başlangıcı öncesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım fiyatını en geç 15 Ağustos 2019 tarihine kadar açıklamasının büyük önem taşıdığını belirtti.



Sezon öncesi açıklanacak olan bu fiyatın, hem üretici ve hem de iç ve dış alıcılar açısından piyasa şartlarında fiyatların oluşmasına katkı sağlayacağını belirten Cirav, "Fındık sektöründe özellikle ticari uygulamalarda önümüzde 2 seçenek var. Bunlardan birincisi; ticaretin tamamen serbest piyasa koşullarına bırakılarak fiyat hareketlerinin oluşması. İkincisi seçenek ise; fiyat istikrarının oluşması açısından TMO'nun da içinde yer alacağı alım ve ticaret şeklidir. Bugünkü şartlarda ikinci tercihin, yani TMO'nun da içinde olduğu sistemin uygulanmasının fiyat istikrarı açısından en doğru yöntem. Bu alım politikası uygulandığı takdirde dış piyasada da fiyat istikrarı sağlanacak. Ülkemizin bu sezonki fındık ihracatından elde edeceği dövizin ise yaklaşık 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşma imkanı da sağlanmış olacaktır" dedi. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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