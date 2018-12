Fındık İhracatçısı Yeni Yıla Umutlu Giriyor

HAYATİ AKÇAY - Fındık ihracatçısı, 2019 yılında rekolte ve ihracatta önemli oranda artış bekliyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, fındık ihracatçılarının yeni yıldan umutlu olduklarını söyledi.Fındığın bölgenin ve Türkiye 'nin de temel ihraç ürünlerinden olduğunu vurgulayan Sevinç, "Yıllık ortalama fındık ihracatından 2,5 milyar dolar döviz kazanılıyor. Fındık ihracatının son 10 yılda sağladığı katma değer 21,5 milyar dolardır. Dolayısıyla fındık en önemli ihraç kalemlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor." dedi.Sevinç, 2018 yılının fındık ihracatçısı açısından arzu ettikleri şekilde geçmediğine işaret ederek, "Yüzde 10'luk tonaj bazında ihracat düşüşü var. Bununla bağlantılı olarak dövizin de yükselmesiyle birlikte dolar bazında da düşüşümüz söz konusu." diye konuştu.Fındık ihracatçıları açısından tonaj bazında ihracata önem verdiklerinin altını çizen Sevinç, şu değerlendirmede bulundu:"Çünkü Türkiye'nin üretim kapasitesi var. Günün birinde bu problemler de aşılacaktır ama fındık tüketimini artıramıyorsak ve dünya fındık üretimi Türk fındığı orijinli artmıyorsa bunda sorun var demektir. Dolayısıyla 2018 yılı böyle geçti. Zaten rekolte de çok yüksek değildi ancak 2019 yılında ihracatın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şu an için bahçelerdeki ilk işaretler de gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı olmazsa yeni sezonda yüksek rekolte ile birlikte sektörün tekrar canlandığını göreceğiz. İnşallah bu gelişmelerle birlikte tonaj bazında ihracatımızın yeniden artacak. Buna yürekten inanıyorum.""Üretim ve verimliliğe önem veriyoruz"Sevinç, fındık ihracatçıları olarak üretim ve verimlilik konusunu önemsediklerini ve kendileri için de son derece hayati olduğunu söyledi.Türkiye'de verimliliğin dekarda 90 kilograma kadar düştüğünü belirten Sevinç, şöyle devam etti:"Bahçelerimiz gittikçe yaşlanıyor. Bu noktada yenileme çalışmaları yapmamız lazım ayrıca fındıkta yeni fidan ve bakım ihtiyaç var. İklim şartlarına dayanıklı olabilecek yeni cins fındıklara ihtiyaç var. Özellikle don olayına dirençli fidanların üretilebilmesi için araştırmalar yapılıyor. Fındık ihracatında asıl hedeflere ulaşılabilmesi için önce ürüne ve üretime ihtiyacımız var. Fındıkta eğer üretim artmıyorsa bu başarılardan söz etmek mümkün olamaz.""Türkiye Fındık Sektör Kurulu tanım atağına hazırlanıyor"İlyas Edip Sevinç, 2019 yılında tanıtım atağına hazırlandıklarını dile getirdi. Çin 'in, Türk fındığına talep göstermesinin sevindirici olduğunu anlatan Sevinç, "Türkiye Fındık Sektör Kurulu, Türkiye Tanıtım Grubu vasıtası ile tanıtım atağına hazırlanıyor. Bu kapsamda Hindistan 'dan Kuzey Afrika ülkeleri ile Rusya Brezilya ve Meksika da dahil tanıtım atağı olacak. Umut ediyorum ki Çin'den aldığımız güzel sonuçları buralarda da alırız ama bunların 1-2 yıl içerisinde gerçekleşmesi de kolay değil." dedi.Çin'in, Türkiye'nin fındık ihracatında ilk 10 sırada yer aldığını anımsatan Sevinç, "Geçen yıl 8 bin ton fındık ihracatı yaptık. Çin'de artık 60 milyon dolara doğru gidiyoruz. Hedefimiz önce 10 bin tona, sonra 50 bin tona ulaşabilmek. Yaklaşık 18 yıldan beri yapılan tanıtım çabalarının sonucunda buralara kadar gelindi. İşimiz kolay değil ama başarabileceğimize yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Sevinç, 2019 yılını her şeyden üretim ve ihracat yılı ilan ettiklerini vurgulayarak, "İyi rekolte olur da ihracatçının önü açılırsa biz tekrar 2012 yılında yakaladığımız 300 bin tonluk ihracat hedefini tutturabileceğimizi hatta 2023 hedeflerine dahi önümüzdeki iki yılda varabileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla üretim ve verimlilik bizim birinci önceliğimiz." diye konuştu.