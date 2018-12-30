Son Dakika Haberleri: Fındık ihracatçısı yeni yıla umutlu giriyor

Fındık ihracatçısı yeni yıla umutlu giriyor

1 saat önce

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, "2019 yılında ihracatın daha iyi olacağını düşünüyoruz.

Fındık ihracatçısı yeni yıla umutlu giriyor, System.String[]
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, "2019 yılında ihracatın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şu an için bahçelerdeki ilk işaretler de gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı olmazsa yeni sezonda yüksek rekolte ile birlikte sektörün tekrar canlandığını göreceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:15 

Ekonomi
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