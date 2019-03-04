Fındık ihracatçısına 'aflatoksin' uyarısı
1 saat önce
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sevinç, Türk fındık ihracatına engel koymak için 'pusuya yatmış çevreler'in aflatoksin sorununu bir kez daha gündeme getirdiğini belirterek, bilhassa kurutma ve depolama sırasında yapılan hatalı uygulamalar konusunda uyardı.
Karadeniz
Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sevinç, Türk fındık ihracatına engel koymak için 'pusuya yatmış çevreler'in aflatoksin sorununu bir kez daha gündeme getirdiğini belirterek, bilhassa kurutma ve depolama sırasında yapılan hatalı uygulamalar konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:45
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