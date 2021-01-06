Fındık ihracatı azaldı - Son Dakika

Fındık ihracatı azaldı

06.01.2021 12:49
Fındık ihracatı azaldı, System.String[]

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2020 yılında 280 bin 924 ton iç fındık karşılığında 1 milyar 945 milyon 299 bin dolar fındık ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2020 yılında 280 bin 924 ton iç fındık karşılığında 1 milyar 945 milyon 299 bin dolar fındık ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

2020 yılında fındık ve mamulleri sektöründe ihracatı azalan sektörler arasında bulunduğunu belirten KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2020 yılında 280 bin 924 ton iç fındık karşılığında 1 milyar 945 milyon 299 bin dolar fındık ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti. Sevinç, "2019 yılındaki ihracatın 319 bin 772 ton iç fındık karşılığı 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, miktar bazında yüzde 12 seviyesinde 38 bin 848 ton iç fındık, döviz girdisinde ise yüzde 4 seviyesinde 83 bin 428 dolar azalış olduğu görülmektedir" dedi.

4 aylık ihracatta da azalma var

Sevinç, ihracat sezonu itibariyle bakıldığında yine azalma gösterdiğini belirterek şu bilgiyi verdi:

"Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz ve 1 Eylül itibariyle başlayan 2020-21 fındık ihracat sezonunun Eylül- Aralık ayları arasında 106 bin 706 ton iç fındık karşılığı 732 bin 836 dolar fındık ihracatı gerçekleştirildi. 2019-20 sezonu aynı dönemindeki ihracatın 168 bin ton iç fındık karşılığı 1 milyon 89 bin dolar olduğu dikkate alındığında, miktar bazında yüzde 36.4 seviyesinde 61 bin 296 ton iç fındık, döviz girdisinde ise yüzde 32.7 seviyesinde 356 bin 880 dolar azalış olduğu görülmektedir."

"Fındık stok ürün olarak algılanıyor"

Sevinç, fındık ihracatında meydana gelen azalmayı şöyle değerlendirdi:

"Fındık ve mamulleri sektörü, tarımsal ürünler arasında ihracatı en fazla azalış gösteren sektörler arasında bulunmaktadır. Bu sonuç kabul etmekte zorlandığımız ve büyük üzüntü duyduğumuz bir durumdur. Ancak böyle bir sonuçla karşı karşıya geleceğimiz yönünde daha sezon başlamadan gerekli uyarılar İhracatçı Birlikleri tarafından yapılmakta idi. Fındığın arz talep dengesi gözetilmeden spekülatif bir stok ürünü olarak algılanması ülkemiz, bölge istihdamı ve fındığın tüm paydaşları açısından hiçbir zaman faydalı olamaz. Pandemi ve dünya ekonomik şartlarının kısa bir sürede düzelmesi ile ihracatımızın tekrar artacağı yönünde umut ve gayretlerimizi koruyoruz." - ORDU

Fındık ihracatı azaldı
Fındık ihracatı azaldı

Karadeniz, İhracat, Fındık, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındık ihracatı azaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı         
12:37
Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor         
12:18
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor         
11:59
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak         
11:44
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı         
11:02
Sokakta Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var         
10:17
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Özcan Deniz'in Özcan Deniz'in "Feyza evimi gasp etti" diyerek dava açtığı villada yangın çıktı         
09:41
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 13:04:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındık ihracatı azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei