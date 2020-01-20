Fındık ihracatı geçen yılı geçti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fındık ihracatı geçen yılı geçti - Son Dakika Ekonomi

Fındık ihracatı geçen yılı geçti

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den 2019 yılında Avrupa Birliğine üye ülkelere 15 bin 344 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Fındık ihracatı geçen yılı geçti, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den 2019 yılında Avrupa Birliğine üye ülkelere 15 bin 344 ton iç fındık ihracatı yapıldı. Fındık ihracatı bir önceki yılı geçti.


Karadeniz Bölgesi'nde çiftçinin en önemli gelir kaynaklarından olan fındık, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 2019 yılı Ocak ayında bin 282 ton, Şubat ayında 493 ton, Mart ayında bin 129 ton, Nisan ayında 569 ton, Mayıs ayında da 275 ton, Haziran ayında 208 ton, Temmuz ayında 574 ton, Ağustos ayında 400 ton, Eylül ayında 3 bin 461 ton, Ekim ayında da 2 bin 241 ton, Kasım ayında 3 bin 485 ton ve Aralık ayında da bin 226 ton fındık olmak üzere 2019 yılında toplam 15 bin 344 ton iç fındık ihracatı yapıldı.


2018'i solladı


Fındık üretiminde olduğu gibi ihracatında da önemli yer tutan Düzce'den AB ülkelerine 2018 yılında 13 bin 797 ton iç fındık ihraç edilirken 2019 yılında önemli bir artış yaşandı. - DÜZCE

Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Katar, Libya'nın doğusunda petrol üretiminin durdurulmasını şiddetle kınadı
İsim benzerliği nedeniyle işleri yüzde 70 azaldı İmamoğlu'ndan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahından arsa aldığı haberlerine ilk yorum: Umrumda değil Küresel petrol piyasasında Hafter hareketliliği! Limanları kapatması fiyatları yükseltti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:38:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındık ihracatı geçen yılı geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]