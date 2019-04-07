Fındık ihracatında hedef 290 bin ton
1 saat önce
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Fındık ihracatımızın sezon sonu itibarıyla 290 bin tonu bulacağını umut ediyoruz.
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Fındık ihracatımızın sezon sonu itibarıyla 290 bin tonu bulacağını umut ediyoruz." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:21
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