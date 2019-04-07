Son Dakika Haberleri: Fındık ihracatında hedef 290 bin ton

Fındık ihracatında hedef 290 bin ton

1 saat önce

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Fındık ihracatımızın sezon sonu itibarıyla 290 bin tonu bulacağını umut ediyoruz.

Fındık ihracatında hedef 290 bin ton, System.String[]
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Fındık ihracatımızın sezon sonu itibarıyla 290 bin tonu bulacağını umut ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:21 

Ekonomi
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