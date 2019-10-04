Son Dakika Haberleri: Fındık ihracatında rekor bekleniyor
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Fındık ihracatında rekor bekleniyor

1 saat önce

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Bu sezon fındık ihracatında rekorların kırılacağını düşünüyoruz.

Fındık ihracatında rekor bekleniyor, System.String[]

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Bu sezon fındık ihracatında rekorların kırılacağını düşünüyoruz. Rakamlardan da görüldüğü üzere hem tonaj bazında hem de döviz bazında fevkalade olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız" dedi.

Karadeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:46 
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