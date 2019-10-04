Fındık ihracatında rekor bekleniyor

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Bu sezon fındık ihracatında rekorların kırılacağını düşünüyoruz. Rakamlardan da görüldüğü üzere hem tonaj bazında hem de döviz bazında fevkalade olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız" dedi.