Son Dakika Haberleri: Fındık ihracatında rekor bekleniyor
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Fındık ihracatında rekor bekleniyor

32 dakika önce

Türkiye'den, 2019-2020 fındık ihraç sezonunun ilk ayında gerçekleşen ihracat ve elde edilen döviz yüzleri güldürdü.

Fındık ihracatında rekor bekleniyor, System.String[]

Türkiye'den, 2019-2020 fındık ihraç sezonunun ilk ayında gerçekleşen ihracat ve elde edilen döviz yüzleri güldürdü.

Türkiye, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:01 
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