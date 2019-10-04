Fındık ihracatında rekor bekleniyor
32 dakika önce
Türkiye'den, 2019-2020 fındık ihraç sezonunun ilk ayında gerçekleşen ihracat ve elde edilen döviz yüzleri güldürdü.
Türkiye'den, 2019-2020 fındık ihraç sezonunun ilk ayında gerçekleşen ihracat ve elde edilen döviz yüzleri güldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:01
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