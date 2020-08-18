Fındık ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye, fındıkta tüm zamanların sezonluk rekoruna ulaşarak 337 bin ton iç fındık ihraç etti. Bu ihracat karşılığında ise ülke ekonomisine 2.2 milyar dolar girdi sağlandı.

Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2019-2020 fındık sezonunda gerçekleştirilen ihracat rakamları tüm zamanların en fazla ihracat rakamına ulaştı. 2018-2019 fındık sezonunda 269 bin 623 ton fındık ihracatı gerçekleştirilmiş ve karşılığında 1 milyar 866 milyon 877 bin 685 dolar ülke ekonomisine kazandırılmıştı. 2019-2020 sezonunun 50 haftalık periyodunda ise 337 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirilirken karşılığında ise 2 milyar 270 milyon dolarlık gelir elde edildi.

1 Eylül 2019 tarihinde başlayan 2019/2020 fındık ihraç sezonunda Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği tarafından yapılan son açıklamada 01.09.2019-16.08.2020 (50.Hafta) tarihleri arasında Türkiye Fındık İhracatı toplam 337 bin 484,3 ton olarak gerçekleşti. Bu ihracattan 2 milyar 270 milyon 334 bin 764 dolar döviz girdisi sağlandı. - GİRESUN