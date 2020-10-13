Fındık ihracatından 11 sezonda 21 milyar doları aşkın gelir sağlandı - Son Dakika

Fındık ihracatından 11 sezonda 21 milyar doları aşkın gelir sağlandı

13.10.2020 11:03
Fındık ihracatından 11 sezonda 21 milyar doları aşkın gelir sağlandı, System.String[]

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, bu üründen 11 sezonda 21 milyar doları aşkın gelir sağladı.

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, bu üründen 11 sezonda 21 milyar doları aşkın gelir sağladı.

AA muhabirinin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye fındık ihracatından kazanç elde etmeye devam ediyor. Türkiye, 2009-2010 ile 2019-2020 arasını kapsayan 11 sezonda 100'ü aşkın ülkeye toplam 2 milyon 901 bin 120 ton fındık ihraç etti. Söz konusu dönemde 21 milyar 352 milyon 472 bin dolar döviz girdisi elde edildi.

Fındık ihracatında Türkiye 2019-2020 döneminde tonaj bakımından Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atıldı. Geçen sezon çeşitli dünya ülkelerine 343 bin 561 ton fındık satışı yapılırken bu rakam kayıtlara rekor olarak geçti.

Türkiye yine 2012-2013 döneminde ise 301 bin 190 ton fındık ürün ihracatı gerçekleştirdi. Gelir açısından 2014-2015 sezonu da yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar kazanç elde ederek yüzleri güldürdü. O dönem 217 bin 427 tonluk ihracat karşılığında 2 milyar 799 milyon 529 bin 618 dolar kazanç elde edilmişti.

Çin'e ihracat hızla yükseliyor

Çin Halk Cumhuriyeti, fındık açısından Avrupa ülkelerinin ardından Türkiye için önemli bir pazar haline geldi. Özellikle 2014-2015 döneminden itibaren bu ülkeye yapılan satış miktarı her geçen yıl katlanarak arttı. Çin, Türkiye'nin fındık ihracatında 2009-2010 döneminde 23'üncü sırada, 2019-2020 döneminde ise 9'uncu basamakta yer aldı. Türkiye, Çin'e son 11 sezonda 44 bin 258 ton fındık satışı gerçekleştirdi, 356 milyon 496 bin 929 dolar gelir sağladı.

İlk 3 ülke değişmedi

Son 11 sezonda en fazla ihracat yapılan ülkeler ise İtalya, Almanya ve Fransa oldu. Birincilik 11 sezonda İtalya ve Almanya arasında zaman zaman el değiştirirken Fransa ise tüm dönemlerde üçüncü sırada yer aldı.

Geçen sezon tonaj bazında rekor elde edildi

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, 11 sezonda gerçekleştirilen ihracatı değerlendirdi.

Sevinç, 2019-2020 döneminde Türkiye'nin tonaj bakımından 343 bin tonu aşkın dış satımla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdığına işaret etti. 2015 yılından itibaren rekoltelerin iyi olması ve buna paralel olarak sert kabuklu yemiş tüketiminde artışın yaşandığını dile getiren Sevinç, şöyle konuştu:

"Gayet iyi rakamlara ulaştık. Türkiye'nin elinde stok kalmadı. Stok kalsa bile onu bir sonraki yılda eritebilmek imkanını buldu. 2019-2020 ihracat döneminde tüm zamanların en muhteşem ihracatı oldu. Büyük rekolteye rağmen 343 bin ihracat oldu. Fiyatlar da çok düşmedi. Makul düzeyde yürüdü. Devletin politikası da ihracatı teşvik eder mahiyetteydi."

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fındık ihracatından 11 sezonda 21 milyar doları aşkın gelir sağlandı - Son Dakika Ekonomi

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