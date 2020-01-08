Fındık ile hurma buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fındık ile hurma buluştu - Son Dakika Ekonomi

Fındık ile hurma buluştu

6 saat önce

Klasik belediyeciliğin dışında nitelikli tarım alanında üretim ve verimliliği destekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, yerli ve organik ürün yelpazesine her gün yenilerini ekliyor.

Fındık ile hurma buluştu, System.String[]

Klasik belediyeciliğin dışında nitelikli tarım alanında üretim ve verimliliği destekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, yerli ve organik ürün yelpazesine her gün yenilerini ekliyor.


Kırsal kesimde yaşayanları nitelikli tarım ve yerli üretime yönlendirmek ve teşvik etmek, yöresel organik ürünlerin satış ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla Ordu Tarım A.Ş. (ORTAR) şirketini kuran Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde kurduğu satış reyonlarında yöresel ürünleri halk ile buluşturuyor. Tüm ürünleri sertifikalı olan satış reyonlarında ev yapımı reçel çeşitleri, arı sütü, organik yumurta, erişte çeşitleri, Akkuş fasulyesi ve çemen gibi ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor.


Satış reyonlarında ürün yelpazesini her geçen gün arttıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, içinde şeker yerine hurma ile tatlandırılan fındık ve fıstık ezmesini halkın beğenisine sundu. Çamaş ilçesinde üretilen ve içeriğinde şeker yerine hurma olan fındık ve fıstık ezmesi yeni bir damak tadı olarak halk ile buluştu.


ORTAR Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, üreticileri yöresel ürünlere teşvik ettiklerini ve her yörenin yeni bir lezzet ve damak tadı bulunduğuna dikkat çekti. Eser, Çamaş ilçesinde üretilen hurma ile tatlandırılan fındık-fıstık ezmesini sertifikalı ürün olarak satış reyonlarında halkın beğenisine sunduklarını kaydederek, "Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yapılan üretime kimlik ve kalite kazandırarak üretimin artmasını ve de Ordu ürünlerinin tüm ülkede satılmasını hedeflemektedir" dedi. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı
Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı Bakan Selçuk: GSS ve Bağ-Kur prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek

Son Dakika Haberleri
17:10 En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi
17:10 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi
17:08 Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi
17:08 En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi
17:08 En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi
15:47 Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı - Son Dakika Ekonomi
14:45 TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:13:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındık ile hurma buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]