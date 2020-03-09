Fındık'ın cansız bedeni Tokat'a gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fındık'ın cansız bedeni Tokat'a gönderildi - Son Dakika

Fındık'ın cansız bedeni Tokat'a gönderildi

6 saat önce

TOKAT'ın Turhal ilçesinde köy okulunun maskotu olan ve distemper (gençlik hastalığı) nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü klinikte kurtarılamayan 'Fındık'ın cansız bedeni, Turhal'a gönderildi.

Fındık'ın cansız bedeni Tokat'a gönderildi, System.String[]
TOKAT'ın Turhal ilçesinde köy okulunun maskotu olan ve distemper (gençlik hastalığı) nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü klinikte kurtarılamayan 'Fındık'ın cansız bedeni, Turhal'a gönderildi.

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdiği av köpeği melezi erkek yavru köpek, ilgi odağı oldu. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve okulun maskotu olan Fındık, ölümcül 'distemper'e yakalandı. 24 Şubat'ta Ankara'ya getirilen Fındık, önceki gece saatlerinde tedavi gördüğü klinikte yaşam savaşını kaybetti.

Fındık'ın cansız bedeni, klinik görevlileri tarafından steril bir örtüye sarılarak, Ankara'ya gelen Turhal Belediyesi görevlilerine teslim edildi. Fındık'ın cansız bedeni, belediyeye ait araçla Turhal'a götürüldü.

'FINDIK İYİ BİR AMACA HİZMET ETTİ'

Veteriner hekim Bahri Terzi, Fındık için ellerinden geleni yaptıklarını, ancak onu kurtaramadıklarını söyledi. Terzi, "Fındık'ı kurtarmak için dünya genelinde uygulanan yöntemleri denedik. Bu hastalık zor bir hastalık. Ne olacağı hiçbir zaman kestirilemiyor. Yüzde yüz tedavisi olan bir hastalık değil. Elimizden geleni fazlasıyla yaptık, uğraştık; ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Fındık'ı köyde biz mezarlık yakınında bulmuşlardı. Tekrar buldukları yere gömmeyi planlıyorlar, o yüzden tekrar Tokat'a gönderiyoruz. Ama Fındık'ın ölümü bir son değil. Birçok sokak hayvanı aynı hastalıkla savaşıyor. O yüzden insanlar için bir bilinç oluştu hastalıkla ilgili. Bu yüzden Fındık'ın sonu kötü oldu; ama iyi bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum" dedi.


- Ankara
Turhal, Ankara, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:49 Kaynak: DHA
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