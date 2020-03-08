Fındık'ın cansız bedeni, Tokat'a gönderilecek - Son Dakika
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Fındık'ın cansız bedeni, Tokat'a gönderilecek

6 saat önce

Fındık'ın cansız bedeni, Tokat'a gönderilecekTOKAT'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanan 'Fındık' adlı köpek, Ankara'da tedavi gördüğü klinikte kurtarılamadı.

Fındık'ın cansız bedeni, Tokat'a gönderilecek, System.String[]

Fındık'ın cansız bedeni, Tokat'a gönderilecek

TOKAT'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanan 'Fındık' adlı köpek, Ankara'da tedavi gördüğü klinikte kurtarılamadı. Fındık'ın cansız bedeni, Kayacak köyüne gönderilecek.

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı oldu. Okul öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Fındık, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan Fındık, ölümcül 'distemper'e yakalandı. 24 Şubat'ta Ankara'ya getirilen Fındık, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü klinikte yaşam savaşını kaybetti.

'YÜZDE 1 ŞANSI İÇİN SAVAŞTIK'

Veteriner Teknikeri Yağmur Denli, Fındık'ın yaklaşık 2 hafta önce kliniğe geldiğini ve gençlik hastalığı teşhisi konulduğunu belirterek, "Maalesef bu hastalıkta ölüm oranı çok yüksek. Aslında tedavisi yok diyebiliriz. Yüzde 1 şansı vardı ve biz şans için savaştık. Fındık da küçücük bedeniyle çok uzun bir mücadele verdi, çok direndi, patileriyle hayata sıkı sıkı tutundu. Aslında iyi gidiyordu, genel durumu iyiydi, ama bir anda epileptik kriz gelişti. Çok küçük olduğu için ve krizleri çok ağır olduğu için dün gece kaybettik" dedi.

Bütün hocaların el birliğiyle Fındık'ın tedavisi için seferber olduğunu ifade eden Denli, kendilerine gelen köpeklerle bir bağ kurduklarını ve onların yaşaması için her şeyi yaptıklarını belirterek, "Şu an kelimelerle ifade etmem çok zor. Dün bizim için çok zor bir gece oldu. Çok üzüldük. Keşke başarsaydı" diye konuştu.

Bu arada Fındık'ın cansız bedeninin Kayacık köyüne gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gökhan CEYLAN/ANKARA, -


Ankara, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:59 Kaynak: DHA
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