Fındık'ın okulunda hüzün yaşanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fındık'ın okulunda hüzün yaşanıyor - Son Dakika

Fındık'ın okulunda hüzün yaşanıyor

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ilkokuldaki önlüklü görüntüleriyle herkesin sevgisini kazanan Fındık isimli köpeğin ölmesinin ardından okulunda hüzün yaşanıyor.

Fındık'ın okulunda hüzün yaşanıyor, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ilkokuldaki önlüklü görüntüleriyle herkesin sevgisini kazanan Fındık isimli köpeğin ölmesinin ardından okulunda hüzün yaşanıyor.

Turhal içesine bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulundaki Fındık'ın, Ankara'daki tedavisi sırasında hayatını kaybettiğini öğrenen öğretmen, öğrenciler ve veliler büyük üzüntü yaşadı.

Görevli tarafından Fındık'ın giydiği önlük, kulübesine asıldı.

Öğrenciler çok üzgün olduklarını dile getirirken velilerden Yalçın Andiç, oğlunun Fındık'ın ölüm haberinden sonra çok ağladığını söyledi.

Andiç, "Oğlum, 'Köpeğimiz vardı öldü.' diye ağlıyor. 'Ben okula gitmiyorum.' dedi. Sabahtan beri oğlumla uğraşıyoruz. Çok seviyordu. Burada oynuyorlardı, aynı arkadaş gibiydi." diye konuştu.

Okulda öğrencilerle çekilmiş önlüklü görüntüleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan Fındık, gençlik hastalığına yakalanmış, tedavi edilmek üzere Ankara'ya getirilmiş ve engelli köpeklerin de rehabilite edildiği bir klinikte karantinada tutularak tedavisine başlanmıştı.

Yakalandığı hastalığa yenik düşen Fındık, üç haftalık yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Turhal, Ankara, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Son dakika: Türk ve Rus askeri heyetleri 10 Mart'ta Ankara'da bir araya gelecek Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var

Son Dakika Haberleri
16:52 Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu: 5 gözaltı
16:52 Girişimci olmaktan asla çekinmeyin
16:52 Gaziantep'te bir şüpheli çaldığı kabloları taşırken yakalandı
16:51 Cenk Eren'den muhteşem performans
16:51 Denizli'de anne ve babalar psikoloji sohbet etkinliği

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:54:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındık'ın okulunda hüzün yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]