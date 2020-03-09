Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı - Son Dakika
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Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı

6 saat önce

TOKAT'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köy okulunun maskotu haline gelen ve yakalandığı gençlik hastalığı nedeniyle tedaviye gittiği Ankara'da kurtarılamayan Fındık'ın ölümü üzüntüye neden oldu.

Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı, System.String[]

TOKAT'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köy okulunun maskotu haline gelen ve yakalandığı gençlik hastalığı nedeniyle tedaviye gittiği Ankara'da kurtarılamayan Fındık'ın ölümü üzüntüye neden oldu. Fındık'ın giydiği önlük okulun bahçesindeki kulübesine asıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyünde Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdiği av köpeği melezi yavru köpek, okulun maskotu oldu. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve 'Fındık' ismi verilen köpek, 3 hafta önce rahatsızlanarak Turhal'dan Ankara'ya sevk edildi. 'Gençlik hastalığı' teşhisi konulan  ve özel klinikte tedavi olan Fındık, önceki gece yaşamını yitirdi. Fındık'ın ölüm haberi okulunda üzüntüyle karşılandı. Fındık'ın sınıfta giydiği okul önlüğü bugün bahçesinde bulunan kulübesinin girişine asıldı.

Sabah okula gelen öğrenciler Fındık'ın öldüğünü haberlerden duyduklarını belirterek, "Onu çok seviyorduk. Öğretmenimizi aradık. Fındık'ın öldüğünü söyledi. Öğretmenimiz de bize 'Sabah biz bu konuyu hep beraber konuşacağız' dedi. Onu biz çok seviyorduk. Onunla birlikte oyun oynuyorduk, top oynuyorduk. Yemek veriyorduk. Onunla ders yapıyorduk. 'Gel pisi pisi' kitabını okuyorduk. O bizim okulumuzun maskotu olmuştu" dediler.

Fındık'ın cansız bedeninin akşam saatlerinde kente geleceği ve ilçede gömüleceği öğrenildi.


Turhal, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:29 Kaynak: DHA
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