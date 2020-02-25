Fındık'ın sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika

Fındık'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

TOKAT'ın Turhal ilçesinde köy okulunun maskotu olan ve hastalanması üzerine dün Ankara'daki klinikte tedaviye alınan 'Fındık' tedaviye olumlu cevap verdi. Veteriner Hekim Bahri Terzi, 'distemper' (gençlik hastalığı) teşhisi konulan Fındık'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

İlçeye bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi erkek yavru köpek, ilgi odağı oldu. Öğrencilerin yoğun sevgi gösterdiği ve 'Fındık' adını verdiği köpek, sosyal medyada da ilgi gördü. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan 'Fındık', geçen hafta perşembe günü rahatsızlandı. Turhal Belediyesi veterinerinin kontrol edip, ilaç verdiği Fındık, durumunun kötüye gitmesi üzerine dün Ankara'da bulunan özel bir kliniğe getirildi. Burada 'gençlik hastalığı' teşhisi konulan Fındık, veteriner tekniker Yağmur Denli ve veteriner hekim Bahri Terzi tarafından tedaviye alındı.

'FINDIK ÇOK GÜÇLÜ'

Veteriner Hekim Bahri Terzi, ikinci günde Fındık'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Tedaviye yeni başladıklarını kaydeden Terzi, "Fındık çok güçlü, tedaviye güzel cevap veriyor, durumu iyiye gidiyor. Elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Biz iyileşeceğine inanıyoruz. Fındık da yüzümüzü kara çıkarmayacak. Serum tedavisi uyguluyoruz. Bağışıklığını kazandıracak ilaçlar alıyor. Vitamin, mineral, protein gibi bütün destekleri alıyor. 15 günlük süreçten sonra sinirsel hasar oluşacağı için elimizden geldiği kadar sinirleri güçlendirmemiz gerek. İyileştikten sonra fizik tedavi uygulayacağız. Fındık bütün ülkenin sevgisini kazandığı için herkes takip ediyor. Bunun yanında çok yanlış bilgiler var internette. Dün hayatını kaybettiğine dair bir bilgi vardı. İnsanlar buna itimat etmesin" dedi.

'SAVAŞI KAZANACAK'

Veteriner tekniker Yağmur Denli ise Fındık'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve bu savaşı kazanacağını belirterek, "Mamayı görünce keyifleniyor. İştahının yerinde olması bile çok güzel. Bu savaşı kazanmak istiyoruz, hem Fındık için hem de onu bekleyen sınıf arkadaşları için. Fizik tedavi süreci biraz uzun; ama onların keyif aldığı bir süreç. Çeşitli egzersizler ve yüzme terapileri yaptırıyoruz. Kaslar güçlendikçe sinirleri de güçleniyor ve daha rahat kondisyon sağlayabilirler. Erken tedavide başarı oranı yüksek" diye konuştu. Denli, Fındık'ın en az hasarla hastalığı atlatması için çalıştıklarını kaydetti.