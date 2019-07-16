Son Dakika Haberleri: Fındık işçileri sigortalı oluyor
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Fındık işçileri sigortalı oluyor

11 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında fındık işçileri, belediyeye ait şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışacak.

Fındık işçileri sigortalı oluyor, System.String[]
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında fındık işçileri, belediyeye ait şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışacak.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:12 
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