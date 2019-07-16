Fındık işçileri sigortalı oluyor
11 saat önce
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında fındık işçileri, belediyeye ait şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışacak.
Ordu Büyükşehir Belediyesi
tarafından başlatılan proje kapsamında fındık işçileri, belediyeye ait şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:12
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