Fındık işçileri taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı
1 saat önce
DÜZCE'de, römorkunda fındık bahçesine giden işçilerin bulunduğu traktör devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:09 Kaynak: DHA
DÜZCE'de, römorkunda fındık bahçesine giden işçilerin bulunduğu traktör devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Düzce
Bulvarı'nda meydana geldi. Fındık bahçesine fındık işçilerini götüren Şakir Semiz yönetimindeki 81 DL 316 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Traktörle birlikte fındık işçileri ve çocuklarının bulunduğu römork da devrildi. Sürücü Semiz ile römorktaki 13 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi
ve Atatürk Devlet Hastanesi
Acil servislerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.
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