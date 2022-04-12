Fındık işçilerinden terör örgütü için zorla para toplamışlardı, tutuklandılar - Son Dakika
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Fındık işçilerinden terör örgütü için zorla para toplamışlardı, tutuklandılar

12.04.2022 11:13
Fındık işçilerinden terör örgütü için zorla para toplamışlardı, tutuklandılar

Düzce'de kurdukları dernek adı altında, fındık için gelen mevsimlik işçilerden terör örgütü PKK/KCK'ya zorla para toplayan 4 kişi tutuklandı.

Düzce'de kurdukları dernek adı altında, fındık için gelen mevsimlik işçilerden terör örgütü PKK/KCK'ya zorla para toplayan 4 kişi tutuklandı. 12 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerinin Akçakoca ilçesinde dernek kurduğunu, dernek adı altında fındık mevsiminde ilçeye gelen işçilerden zorla para toplanıldığını, toplanan paraların da örgütün sözde lojistik sorumlularına teslim edildiği istihbaratına ulaştı. 16 şüpheli, il Jandarma ve Akçakoca ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şüphelilerin araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman, dijital materyal ve makbuzlar ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edilen şüphelilerden N.G., Z.Ö., G.A. ve T.T. terör örgütü PKK üyeliği ve terörizmin finansmanı suçlarından tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, adli kontrol ile serbest bırakılan şahıslar için itirazda bulunacakları öğrenildi. - DÜZCE

Fındık işçilerinden terör örgütü için zorla para toplamışlardı, tutuklandılar
Fındık işçilerinden terör örgütü için zorla para toplamışlardı, tutuklandılar

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Fındık, Terör, Düzce, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fındık işçilerinden terör örgütü için zorla para toplamışlardı, tutuklandılar - Son Dakika


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