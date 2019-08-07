Fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 4 yaralı
1 saat önce
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Giresun Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:29 Kaynak: AA
'un Bulancak
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Özkan Yaşar idaresindeki fındık işçilerini taşıyan 28 NK 741 plakalı kamyonet, Şehmusa köyü Tekneci Mahallesi'ndeki tali yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kamyonetin kasasında bulunan Halil Akbulut ile Mustafa, Dilan ve Perihan Salık yaralandı.
Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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