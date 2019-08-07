Son Dakika Haberleri: Fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 4 yaralı
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Fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 4 yaralı, System.String[]
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Özkan Yaşar idaresindeki fındık işçilerini taşıyan 28 NK 741 plakalı kamyonet, Şehmusa köyü Tekneci Mahallesi'ndeki tali yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kamyonetin kasasında bulunan Halil Akbulut ile Mustafa, Dilan ve Perihan Salık yaralandı.
Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bulancak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:29 Kaynak: AA
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