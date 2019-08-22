Son Dakika Haberleri: Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı
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Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı

33 dakika önce

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı, System.String[]

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Derebaşı Mahallesi'nde, Habip Bülbül yönetimindeki 14 DC 385 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı.

Kamyonet kasasında bulunan işçilerden Fatih Gür (16) kaza yerinde hayatını kaybetti, 14'ü yaralandı.

Ünye ve Terme ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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