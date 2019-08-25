Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan 13 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şakir S. idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini fındık bahçesine taşıyan 81 DL 316 plakalı traktör, Kalıcı Konutlar Bölgesi Bahçelievler Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Düzce 'de fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

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