Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı - Son Dakika

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı
DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Cumayeri ilçesi Dededüzü Köyü yolunda meydana geldi. Doğu illerinden Cumayeri ilçesine fındık toplamak için gelen işçileri alan Abdükerim Akçam, 81 DK 083 plakalı traktörü ile işçileri tarlasındaki konaklama alanına götürmek için yola çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün römorkunda bulunan 14 işçi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Düzce ve Hendek'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:36 Kaynak: DHA
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