Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı - Son Dakika

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Kaza Düzce'nin Cumayeri İlçesine bağlı Kızılüzüm köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazazedelerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralananlara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce ve Hendek ilçesindeki acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili olarak Jandarma ekipleri inceleme başlattı.