SAKARYA'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Hendek Aktefek Mahallesi'nde meydana geldi. Tevfik Bildik idaresindeki fındık işçilerini taşıyan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 21 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 20:54 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 21 yaralı - Son Dakika