Son Dakika Haberleri: Fındık işçilerinin taşlı sopalı kavgasına jandarma müdahale etti
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Fındık işçilerinin taşlı sopalı kavgasına jandarma müdahale etti

45 dakika önce

Fındık işçilerinin taşlı sopalı kavgasına jandarma müdahale ettiZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek fındık bahçelerinde çalışan işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

Fındık işçilerinin taşlı sopalı kavgasına jandarma müdahale etti
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek fındık bahçelerinde çalışan işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgaya mahallenin gençleri de katılınca jandarma ve komando timleri olaya müdahale etti.
Olay akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre ilçeye fındık toplamak için gelen işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Mahallede yaşayan gençler ise tarafları ayırmak istedi. Taraflar gençlere de saldırdı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve komando ekipleri sevk edildi. Jandarma ve komandoların araya girmesiyle taş ve sopalı kavga sona erdi.
Mollabey Köyünde esnaflık yapan Gürol Öztürk, mevsimlik işçiler kendi aralarında kavga çıkardığını belirterek, 'Doğu ve Güneydoğu illerinden Mollabey köyüne fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler kendi arasında kavga etmeye başladılar. Mollabey gençleri kavgayı ayırmak isterken onlara da saldırı oldu. Mevsimlik işçilerin taş, demir ve sopalar atmaya başladı. Olayı önlemek için çok büyük bir çaba gösterdik. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek büyümesini önledi.' dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:49 Kaynak: DHA
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