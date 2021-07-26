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Fındık işçiliğine büyük talep - Son Dakika

Fındık işçiliğine büyük talep

26.07.2021 17:37
Fındık işçiliğine büyük talep, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından başlatılan 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' isimli projeye üretici ve işçi kayıtları tüm hızıyla devam devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından başlatılan 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' isimli projeye üretici ve işçi kayıtları tüm hızıyla devam devam ediyor.

Ordu'nun en önemli tarım ürünü olan ve Türkiye'nin ihracatında büyük paya sahip olduğu fındıkta hasat dönemi öncesi üreticileri en çok düşündüren ise işçi bulma konusu oluyor. Sosyal belediyeciliğe büyük önem veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği üretici ile işçiyi buluşturan 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesiyle üreticilere bu anlamda büyük kolaylık sağlarken vatandaşlara da istihdam imkanı sunuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay başlatılan ve fındığın yerli işçiler tarafından toplatılması projesine başvuru ve kayıtlar sürüyor. Fındığı yerli işçiye toplatmak isteyen bahçe sahipleri ve işçiler Ordu Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile bir araya geliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında geçen yıl başvuru yapanlar ve yeni başvuru yapan üreticiler dahil olmak üzere 115 bahçe sahibi başvuruda bulundu. İşçi olarak başvuruda bulunanlar 4 bin 100 oldu.

Hasat öncesi talep artışı

"Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projesinin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, projeden yararlanmak isteyen bahçe sahipleri ve işçilerin kayıtlarını bir an önce yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Projenin Ordu'da benimsendiğine dikkat çeken Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesi artık üreticilerimiz ve yerli işçilerimiz tarafından benimsendi. Ordu'nun 19 ilçesinden bu proje için bütün vatandaşlarımız yararlanabilir veya işçi olmak için başvuruda bulunabilirler. Bu proje aynı zamanda büyük bir miktarda paranın il dışına çıkmasını önlerken ayrıca istihdama da önemli katkılar veriyor" dedi.

Projeye başvuruların devam ettiğini belirten Asım Suyabatmaz, "Bu çalışmadan fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler yararlanabilecek. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 444 1 052 numaralı hattı arayıp, platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturacak. Fındık sezonu boyunca sürecek olan başvurular için hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 444 1 052 numaralı hat aranarak yapılabilecek" ifadelerini kullandı. - ORDU

Fındık işçiliğine büyük talep
Fındık işçiliğine büyük talep
Fındık işçiliğine büyük talep
Fındık işçiliğine büyük talep
Fındık işçiliğine büyük talep

Fındık, Hasat, işçi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındık işçiliğine büyük talep - Son Dakika Ekonomi


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