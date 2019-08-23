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Fındık işçisinin başından vurularak ağır yaralanması

42 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık işçisinin tabancayla başından vurularak ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fındık işçisinin başından vurularak ağır yaralanması, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık işçisinin tabancayla başından vurularak ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Z.A, F.A. ve M.S.V. tutuklandı, T.A, S.I. ve E.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı fındık işçisi Ş.T'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Paralı Mahallesi girişinde önceki gün alkol alan M.S.V, Z.A, F.A, T.A, S.I. ve E.M, yüksek sesle konuştukları iddiasıyla yoldan geçen fındık işçileri Ş.T. ve M.Z. ile tartışmış, Z.A'nın ateş açması sonucu Ş.T. başından yaralanmıştı.

Sakarya, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:40 Kaynak: AA
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