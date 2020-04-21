"Fındık" isimli muhabbet kuşu kaçan küçük Efe'ye 23 Nisan hediyesi

"Fındık" ismini verdiği muhabbet kuşunun kaçmasına çok üzülen 8 yaşındaki Efe'nin gözyaşlarını Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin dindirdi

Küçük Efe, belediye görevlilerinin getirdiği yeni muhabbet kuşu ile büyük sevinç yaşadı

ADANA - Adana'da "Fındık" ismini verdiği muhabbet kuşunun kaçmasına çok üzülen 8 yaşındaki Efe Yiğitbaşı'na Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 23 Nisan hediyesi olarak yeni bir muhabbet kuşu gönderdi.

İlkokul öğrencisi Efe Yiğitbaşı'nın çok sevdiği muhabbet kuşu kafesinden çıkarak kaçtı. Bu duruma çok üzülen 8 yaşındaki Efe'yi ailesi bir türlü teselli edemeyince baba Şemsettin Yiğitbaşı çareyi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e ulaşmakta buldu. Sosyal medya üzerinden Başkan Çetin'e ulaşan Şemsettin Yiğitbaşı, oğlunun sürekli ağladığını belirterek yardım istedi. Başkan Soner Çetin, anında belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğüne talimat vererek Efe'ye yeni bir muhabbet kuşu götürülmesini istedi. Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürü İrfan Ayanoğlu, yeni bir muhabbet kuşu aldı ve Yiğitbaşı ailesinin Toros Mahallesi'ndeki evine götürdü.

Adını "Limon" koydu

Yeni muhabbet kuşu ile aileyi ziyaret eden Sosyal İşler Müdürlüğü personeline kapıyı açan Efe'nin sevinci görülmeye değerdi. Yeni muhabbet kuşunu çok seven Efe, teşekkür etmek için Başkan Soner Çetin ile telefonla görüşmek istedi. Görüşmede Başkan Soner Çetin'e teşekkür eden Efe, "Kaçan kuşumu çok seviyordum. Adını Fındık koymuştum. Kaçtı diye çok üzüldüm. Ama şimdi çok mutluyum. Başkanım size çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Bunun adını Limon koyacağım" dedi.

Başkan Çetin de, "Bu muhabbet kuşu benden sana 23 Nisan hediyesi olsun. Biliyorsun bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı. Atatürk çocuklara bayram hediye eden dünyadaki tek liderdir. Büyük Önder Atatürk bu bayramı Türk çocuklarına armağan etmesine karşın tüm dünya çocukları tarafından kutlanmaktadır. Şimdiden bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, Efe'ye evden çıkmaması tavsiyesinde bulunduğu görüşmede derslerine çalışmasını tembih ederek, "Bu sıkıntılı günleri atlatacağız" ifadesini kullandı.